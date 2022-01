Vanaf morgen verbod op bepaalde inkt voor tattooshops: “Veel onduidelijkheid.”

Houthalen-Helchteren

Vanaf morgen mogen tatoeëerders geen inkt meer gebruiken met de stof isopropanol. In de Europese Unie is het niet langer toegelaten om dat bestanddeel van de inkt te gebruiken omdat het schade aan de ogen zou toebrengen en de huid uitdroogt. Er heerst veel onduidelijkheid bij de uitbaters van tattooshops over de regel die vanaf morgen ingaat. Fabio Ricci van tattooshop The Butcher House heeft nog nooit problemen gehad met de stof en wacht af tot er duidelijkheid komt.