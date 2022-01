Borgloon

De fruitveiling in Borgloon Belorta spreekt van een wisselvallig jaar met heel wat hoogtes en laagtes. De natste zomer sinds de metingen zorgde voor een lage productie én consumptie. Het voor- en najaar verliepen wel normaal. BelOrta dat in Limburg samenwerkt met 300 fruittelers kijkt in 2022 ook naar de politieke situatie in het Oosten van Europa, maar ook naar de Brexit.