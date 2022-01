‘Thuis’-actrice verschijnt vanavond bijna onherkenbaar op je scherm

Borsthaar, dikke snor, een trainingspak en een warrig kapsel – haarband incluis. Onherkenbaar is het minste wat je kan zeggen over de verschijning van Tina Maerevoet in Thuis. De actrice speelt al sinds 2008 de rol van Pauline in de Eén-soap. Maar maandagavond duikt ze op als Polle. Een verkleedpartij om ‘u’ te zeggen. “Het is een keer iets anders”, zegt Maerevoet er zelf over.

De transformatie van Pauline in Polle is maandag vanaf 20.10 uur te zien op Eén.

(red)