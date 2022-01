Braziliaanse spits op komst voor Lommel SK

Cauê Vinicius dos Santos (19) is onderweg naar Lommel SK. De Braziliaanse centrumaanvaller ontbrak op de laatste training van Corinthians U20 voor het Braziliaanse bekertoernooi Copinha. Moederclub Grêmio Novorizontino leende Cauê voor Nieuwjaar uit aan Corinthians U20, maar daar kwam hij in 38 wedstrijden slechts 9 minuten in actie. In Noord-Limburg wil men de overgang pas officieel bevestigen als al het papierwerk is afgerond. Ook flankaanvaller Alonso Martinez (23) pakte zijn koffers in Costa Rica voor een vlucht naar België. Dinsdag hervat Lommel SK opnieuw de trainingen. De resultaten van de coronatesten waren maandagavond nog niet bekend. (svc)