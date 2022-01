Vader van verongelukte Houthalense: “Zaterdag vierden we Nieuwjaar, nu moeten we haar uitvaart regelen”

Houthalen-Helchteren, Ravels

Lesley Van Hofstraeten (35), een mama van vier kinderen uit Houthalen-Helchteren, kwam maandagochtend rond 8u om het leven toen ze met haar wagen op de Grote Baan in Ravels op een vuilniswagen botste. De jonge vrouw – opgegroeid in Zoersel – was op weg naar haar werk in het kinderdagverblijf in Ravels samen met haar zoontje Basil (14 maanden). De peuter bleef dankzij zijn kinderzitje ongedeerd. “Zaterdag wensten we elkaar nog gelukkig nieuwjaar tijdens een gezellig etentje bij haar thuis”, reageert haar vader Guido. “Nu moeten we haar uitvaart regelen. Het is niet te vatten.”