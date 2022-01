Oplegger schiet los van trekker op rotonde

Lummen

Op de rotonde waar de Bosstraat en de Ringlaan kruisen is maandag rond 19 uur een oplegger van een trekker losgekomen. Als bij wonder raakten niemand anders betrokken bij het ongeval en vielen er geen gewonden. De Nederlandse bestuurder probeerde nog zelf de oplegger los te trekken maar de trekker zakte zo met zijn voorwielen diep in de zachte middenberm van de Ringlaan. Een takelwagen van De Hamse Sleepdienst kwam ter plaatse. Er kwam nog een extra takelwagen en kraanwagen aan te pas om de twee voertuigen los te trekken. Door de takelwerken was er wel wat verkeershinder op de rotonde. De politie kwam ter plaatse om het verkeer te regelen. klu

© KLu

© KLu