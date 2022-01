Voor 8.000 euro aan koperdraad gestolen in bedrijfshallen Jos Lowie

Het is niet de eerste keer dat Jos Lowie geconfronteerd wordt met inbraak in de bedrijfshallen in Maasmechelen. — © Chris Nelis

Afgelopen weekend is ingebroken in een van de hallen van Jos Lowie aan de Steenweg naar As in Maasmechelen. Er werden rollen koperdraad gestolen ter waarde van zo’n 8.000 euro. De politie is een onderzoek gestart.

“Ik zag ’s morgens dat het brikkenkarretje verdwenen was”, zegt Jos Lowie van de onderneming van wijlen vader Armand Lowie. “Dat hebben ze blijkbaar gebruikt om kabels te verplaatsen. Er stonden batterijladers op, maar die hebben ze niet meegenomen. Wel een hele grote rol koperkabel die in de fabriek lag. Die heeft toch een waarde van zo’n 8.000 euro. De dieven zijn vermoedelijk ergens over de draad gekropen. We hebben duidelijke voetafdrukken gevonden. Het is niet de eerste keer dat we inbrekers over de vloer krijgen. Op het ogenblik dat ik ze moet betrappen zal het hunne beste dag niet zijn.” De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. (cn)