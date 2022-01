“Kort voor Kerstmis tot Nieuwjaar hebben we in onze vijf winkels in Limburg net geen 20.000 zelftesten verkocht”, zegt Alvo-directeur Wouter Verhoeven. — © Serge Minten

Hasselt

De oproep van de virologen en de politiek om ons tijdens de feestdagen massaal zelf te testen, is niet in dovemansoren gevallen. De apotheken in ons land verkochten in de week van Kerstmis in totaal 381.979 zelftesten. Ook in de supermarkten vlogen de zelftesten de deur uit.