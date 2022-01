Handelaars voorzichtig positief na eerste soldendag

In de winkelstraten maar ook in shoppingcentra en in de detailhandel was het superdruk vandaag. Een opsteker voor de handelaars die moeilijke tijden beleven.

Voor de start van deze wintersolden waren er nochtans heel wat kopzorgen bij de handelaars. Heel wat onder hen hadden minder stock dan de voorbije jaren, onder meer door bevoorradings- en leveringsproblemen. En in november en december viel de verkoop terug.

“Dat betekent niet dat er geen mooie kortingen te rapen vallen”, aldus Kathy Bergen, Fashion Manager bij Comeos. “De meeste ketens starten met -30 à -50 procent korting. Door de zachte temperaturen deze winter, liggen er nog veel truien, winterschoenen, mutsen en jassen in de rekken.

Het NSZ spreekt van een “drukke eerste soldendag”, een welkgekomen geschenk na een “hels coronajaar”. “Handelaars hebben liquide middelen nodig om de oplopende vaste kosten te kunnen betalen”, aldus woordvoerster Ann Van Doren.

Het slechte weer gooide vandaag alleszins geen roet in het eten. Op vele plaatsen stonden er flinke wachtrijen aan de winkels. “We mogen optimistisch zijn na deze start, maar de handelaars hebben natuurlijk veel omzet goed te maken”, aldus NSZ, dat onderstreept dat de coronamaatregelen door de kopers “goed” zijn opgevolgd.

