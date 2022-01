Versoepelen de quarantaineregels? Van Gucht tegen, ministers van Volksgezondheid buigen er zich vanavond over

De ministers van Volksgezondheid van de verschillende beleidsniveaus in ons land plegen maandagavond vervroegd overleg over een actualisering van de regels omtrent quarantaine en tests.

De gezondheidsministers startten hun overleg maandagavond om 17.00 uur. Nadien volgt een formele Interministeriële Conferentie (IMC) in elektronisch format. Die IMC zou al maandagavond of dinsdag plaatsvinden.

De ministers zullen zich onder meer buigen over volgende vragen: wie moet quarantaine respecteren? Hoe lang moet een quarantaine duren? Hoe moet omgegaan worden met tests en het opsporen van contacten op een moment dat de omikronvariant van het coronavirus zich verspreidt en tot een toename van het aantal besmettingen zal leiden?

VBO, Voka en Unizo pleiten voor versoepeling

De voorbije dagen hadden organisaties als het VBO en Unizo al gepleit voor een versoepeling van de quarantaineregels. De werkgeversorganisaties vrezen immers een enorm absenteïsme in de bedrijven indien de huidige regels behouden blijven.

In Frankrijk zijn de regels maandag al aangepast. De quarantaineperiode bij besmetting wordt ingekort van tien tot zeven dagen voor gevaccineerde mensen. Ze mogen ook al na vijf dagen uit quarantaine indien ze een negatieve test kunnen voorleggen. Onder bepaalde voorwaarden hoeven gevaccineerden met een hoogrisicocontact zelfs niet in quarantaine.

Ondernemerskoepel Voka Antwerpen-Waasland vraagt om de quarantaine voor hoogrisicocontacten af te schaffen en te vervangen door zelftesten.

Viroloog Van Gucht: “Meer versoepelen is meer verspreiden”

Viroloog Steven Van Gucht (Sciensano) is beducht voor een versoepeling van de quarantaineregels. “Meer versoepelen is meer verspreiden”, reageert hij maandagavond op Radio 1. Op langere termijn leidt het begaan gewoon tot nog meer afwezigheid op werk, aldus Van Gucht. “Kijk maar eens naar scholen in november. De quarantaineregels versoepelden, dat zorgde voor grotere uitbraken en meer dus besmette kinderen.” Volgens hem dienen de quarantaineregels net om zo’n ernstiger scenario te vermijden.

“Quarantaine is een gerichte maatregel. Zo moet je niet meteen naar algemene maatregelen grijpen, zoals bijvoorbeeld een lockdown. Want hoewel de omikronvariant misschien minder ziekmakend is, kan het toch zorgen voor overbelasting bij erg brede verspreiding.”

De 5 dagen quarantaine na een hoogrisicocontact noemt Van Gucht nu al vrij kort. Dat de quarantaineperiode voor besmette personen van 10 dagen terugvalt naar 7 dagen, zou hij kunnen begrijpen. “Veel mensen bouwden immuniteit op door het vaccin en/of een besmetting.” In het testbeleid vindt Van Gucht de groep van mensen met symptomen prioritair.