Sergio Herman neemt Jeroen Meus op sleeptouw voor emotionele trip door Kroatië

Sergio Herman en Jeroen Meus op avontuur in Kroatië. — © vtm

Als topchef stond hij jarenlang aan zijn ‘stoof’, maar tegenwoordig heeft Sergio Herman de smaak van het reizen te pakken. Nadat Axel Daeseleire hem op sleeptouw nam in ‘Sergio & Axel: Van de Kaart’, neemt Herman nu zelf bekend volk mee op culinaire reis. In de eerste aflevering van‘Sergio over de grens’ trekt hij met Jeroen Meus naar Kroatië. “Lekker eten, prachtig land, mooi weer … dan komt er vanzelf een en ander los.”