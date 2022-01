Autopsie moet uitwijzen of verdronken wolf de zoon van August en Noëlla is

Het kadaver van de wolf die verdronk in het Albertkanaal in Kuringen zal worden onderzocht door de wetenschappers van het INBO. “Van zodra de autopsie afgerond is, zullen we communiceren over de afkomst van de wolf,” laat woordvoerder Koen Van Muylem weten. Maar het zou dus niet onmogelijk zijn dat de dode wolf een van de twee jaarlingen is die nog in de Limburgse roedel zat. Dat deze twee mannetjes begin 2022 de roedel zouden verlaten, werd verwacht. Dat er eentje al eens een stapje in de wereld ging zetten, is volgens kenners niet onlogisch. Stel dat het een van de jaarlingen is, dan heeft dit dier een keer wel het Albertkanaal overgestoken.

Of het inderdaad om een van de twee gaat, zal dus uit onderzoek moeten blijken. De resultaten gaan wel een paar weken op zich laten wachten. Mocht het zo zijn, blijft er van die eerste nest welpen op Limburgse bodem - de Bosland Daltons werden ze gedoopt - nog een mannetje over. De twee vrouwtjes verongelukten en een mannetje verdween spoorloos. mm

