PODCAST. Ambiorix en de wraak van Caesar: “Ze zullen zijn naam vervloeken”

In 2022 krijgt u vanaf dinsdag 4 januari tien podcasts over evenveel historische Limburgers. Of noem hen de meest invloedrijke Limburgers. Invloed op Limburg, dan wel in de wereld.

Natuurlijk is het een oeverloze discussie. Maar wel een interessante. Wie opnemen in de Limburgse canon van tien personen die mee de geschiedenis en identiteit van Limburg vorm hebben gegeven? Maar ook, wie niet? En hoe weeg je de ene tegen de andere af? Onder meer daarom hebben we gekozen voor overleden mensen. Met de tijd kan je beter kaf van koren scheiden. En toch, neem het aan, schrappen was niet eenvoudig.

Nog een bedenking. Vrouwen, nochtans de helft van de mensheid, hebben historisch bekeken véél minder kansen gekregen zich maatschappelijk te bewijzen. Een ongelijkheid waaraan pas sinds de 20ste eeuw wordt gewerkt.

De wraak van Caesar

Soit. Genoeg bedenkingen. De lijst is er. Negen mannen, één vrouw. Ja natuurlijk is dat een onevenwicht, maar u weet waarom. En de podcasts? In volle productie. Vanaf vandaag kan u de eerste in deze reeks van tien beluisteren. De volgorde ervan is louter chronologisch. De oudsten eerst, de - nu ja - jonkies achteraan.

De kop afbijten doen we met een Limburger avant la lettre. Een van de beroemdste. Een persoon over wie we bijzonder weinig weten, maar die wel prominent de Grote Markt van Tongeren beheerst. Iemand die echt uit de mist der tijden komt en die evenzeer in de mist der tijden verdwenen is. Maar Caesar, een van de beroemdste veldheren aller tijden, heeft wel over hem geschreven.

Omdat die dekselse Ambiorix – over hem gaat het natuurlijk – Caesar een van zijn smadelijkste nederlagen ooit heeft bezorgd. Iets wat Caesar nooit heeft kunnen vergeten. En nog minder, hij heeft het Ambiorix en diens Eburonen ook nooit vergeven. Vandaar ook de titel van die eerste podcast: Ambiorix en de wraak van Caesar. Want net als hun stamhoofd zouden de Eburonen – de mensen van bij ons, maar dan ruim tweeduizend jaar geleden – in de mist der tijden verdwijnen. Vermoedelijk grotendeels uitgeroeid. En Tongeren zou nimmer of nooit naar de Eburonen vernoemd worden. Wel naar een onbeduidend stammetje dat een aantal jaren later, onder het goedkeurende oog van de Romeinen, het grotendeels lege land van de Eburonen zou komen bevolken. De Tungri.

De andere negen?

Verwacht voor de rest geen geschiedenisles. Geen ex cathedra. Er is niets te blokken. Verwacht gewoon tien vertellingen over tien historische figuren die zo mogelijk even weer tot leven komen in hun tijd. De podcasts zijn uiteraard gedocumenteerd. Waarbij we ook experten aan het woord laten. Maar dat mag nooit enig luisterplezier in de weg staan. Bij wijze van spreken zijn die podcasts verteld door uw nonkel-om-de-hoek, zo ene die graag vertelt. Maar dan zonder vingertje of gelijkhebberij. En al is geschiedenis een wetenschap die nooit af is, dat wil niet zeggen dat het niet gezellig mag zijn.

Wie de andere tien zijn? Ach, die ontdekt u echt nog wel in de loop van dit jaar. Maar toch dit, aan Hendrik Van Veldeke of Jan Van Eyck kan u echt niet ontsnappen.