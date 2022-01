Kinrooi/Maaseik

De materiële schade is groot na de valwind van zondagavond. De hevige wind sloeg gaten in daken en blies stokoude eiken omver. Brandweer Oost-Limburg moest 35 interventies uitvoeren. “Mijn dak hing twee seconden in de lucht”, vertelt Kinrooienaar Jacques Schrooyen.