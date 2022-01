Jolien D’hoore ziet hoe gewezen ploegmate en vriendin Amy Pieters al weken in coma ligt in Spanje: “Honderd keer heb ik op die plek tegen haar gesprint”

Nu al twee weken lang houdt Jolien D’hoore haar hart vast. Twee dagen voor Kerst kwam in Spanje, niet ver van Calpe, Amy Pieters zwaar ten val. Sindsdien ligt een van de beste Nederlandse wielrensters in coma. Jolien D’hoore is niet alleen een gewezen ploegmate, ze kent Pieters vooral als een heel goede vriendin. “Mijn wereld stortte in toen ik het vernam”, zegt D’hoore.