Tijdelijke afsluiting markt Beringen-centrum via de Hasseltsesteenweg

Om de resterende werken aan het marktplein op een veilige manier te laten verlopen, zal de markt in Beringen-centrum vanaf 4 januari 2022 tijdelijk niet bereikbaar zijn via de Hasseltsesteenweg. Deze situatie blijft zo tot het voorjaar.

“Er komt een duidelijke signalisatie op de markt zodat de regels in de toekomst beter nageleefd worden”, zegt schepen van Openbare Werken, Verkeer en Mobiliteit Jean Vanhees. De Koerselsesteenweg zal wel nog bereikbaar zijn via de Hasseltsesteenweg. Tijdens de periode van afsluiting is er een lokale omleiding voorzien, waardoor de hinder beperkt blijft. Op woensdag zal het marktplein wel toegankelijk zijn voor de marktkramers.