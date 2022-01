Hans uit Ham haalt inspiratie voor zelfgebrouwen biertjes bij familieleden

Family Man Brewing Company is opgericht in het najaar van 2017. Begin 2018 werd het eerste bier, Super Saison, geleverd. Het is een 'imperial saison', het favoriete biertype van de brouwer zelf. Een kruidig, blond en droog bier met 9% alcohol. Later volgde ook Louis Pale Ale (2018), een hoppige 'pale ale' van 6,5%, Emiel Wild Wit (2020), een witte saison met wilde gist van 4,5% en Anna Fruitig Bruin (2021), een lichtzurig bruin bier met bosbes van 5%. Alle drie bieren zijn genaamd naar de kinderen van het gezin.

Net op de laatste dag van 2021 werd ook het laatste bier van de familiereeks uitgebracht: Tina Sterk Donker, naar de echtgenoot van de brouwer. Het is een donkere tripel, een bier met een rijk aroma en complexe smaak van rijp fruit en donkere chocolade. Het bier heeft een alcoholpercentage van 9%. De bieren zijn te vinden in lokale drankenhandels of via de webshop van de brouwerij. Ook in enkele horecazaken in Oostham kunnen ze geproefd worden.