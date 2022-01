Ahmadiyya-gemeenschap zorgt mee voor een proper Beringen

Schepen van Welzijn Ann-Sofie Vanoverstijns moedigt initiatieven zoals deze maar al te graag aan: “De Ahmadiyya moslimgemeenschap is een wereldwijde organisatie met meer dan 200 miljoen leden. De Beringse afdeling telt een 50-tal leden”, aldus Vanoverstins. “De jaarlijkse actie, georganiseerd door de jeugdafdeling van Beringen, wordt door de buurt steeds gewaardeerd. Buurtbewoner Danny stond klaar met lekkere warme chocolademelk. Ook onze stad is hen ontzettend dankbaar. Dit initiatief brengt ons telkens weer een stapje dichter bij een nog aangenamer Beringen.”

Via activiteiten wordt de leer van de Islam, waar “reinheid en schoonheid” een belangrijk deel van uitmaken, in de praktijk omgezet, vaak ten dienste van de gemeenschap. De opruimactie op Nieuwjaar is voor de Ahmadiyya-moslims een symbolische start, met de bedoeling dat deze boodschap in 2022 weerspiegeld wordt. Volgens schepen Vanoverstijns was de opruimactie een succes. “In de vroege ochtend stonden de vrijwilligers klaar om aan de slag te gaan en op enkele uurtjes werden er 16 grote zakken afval verzameld. Dankjewel aan alle vrijwilligers van de Ahmadiyya-gemeenschap voor hun inzet.”