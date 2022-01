Jarige dirigente van het Bolsterkoor in de bloemetjes gezet

Na na het kerstoptreden van het Bolsterkoor voor de wijkwerking van Maasmechelen werd de jarige dirigente van het koor in de bloemetjes gezet. Haar echtgenote wilde haar zo bedanken voor haar inzet in het koor.

Nadat de mensen van verschillende wijkwerkingen genoten hadden van een lekker kerstmenu, bracht het Bolsterkoor van Eisden-Cité naar jaarlijkse traditie stemmige kerstliederen. Met Ivo aan het keyboard en onder de leiding van Mieke zong het koor eerst klassiekers als Stille Nacht en Hoe leidt dit Kindeke. Na een korte pauze kwamen populaire kerstliederen aan bod zoals Hoort nu de feestklokken klinken, Jingle Bells en een in canon gezongen vredeswens. Na het laatste lied werd de jarige dirigente door haar echtgenoot in de bloemetjes gezet voor haar inzet in het koor. Het Bolsterkoor werd, zoals altijd, warm onthaald door Veerle en haar ijverige medewerkers. Tot slot werden de zangers getrakteerd op kerststronk en koffie.