Stad Tongeren tevreden met de toeristische cijfers 2021

2020 was een rampjaar voor de toeristische sector in Tongeren, in 2021 kwamen 33.126 bezoekers langs in het toeristisch infokantoor. Daarmee komt de stad gestaag in de buurt van de bezoekerscijfers die ze in 2019 (39.700) en dus vóór de coronapandemie mochten noteren.

De bezoekerscijfers 2021 hebben uiteraard nog steeds te lijden onder de coronacrisis. Desalniettemin is de stad Tongeren erg tevreden met de actuele cijfers. “Onze topmusea vallen in de smaak bij de bezoekers”, klinkt het. “Naast een bezoek aan het Teseum of het Gallo-Romeins Museum verkennen ze de historische binnenstad, lopen ze langs tijdens de zondagse antiekmarkt of verkennen ze te voet of al fietsend de landelijke omgeving. Opmerkelijk is ook het succes van de plaatselijke motorhomeparking van het Pliniuspark. In 2021 ontving deze parking zo'n 2.300 camperwagens.”

De coronacrisis brengt voor musea heel wat beperkingen, hindernissen en drempels met zich mee, maar toch ontving het Teseum het voorbije jaar bijna 20.000 bezoekers. “Opvallend is dat 20 procent van de bezoekers in het Teseum kinderen en jongeren zijn. Bezoekers tussen 24 en 54 jaar zorgen voor zo’n 43 procent van het totaal aantal bezoeken. Het merendeel hiervan komt uit Vlaanderen.”

Nieuw bezoekerscentrum

“Onze cultuurtoeristische diensten hebben hun focus onder impuls van de coronacrisis verlegd”, zegt schepen van Toerisme An Christiaens. “We richtten ons de voorbije maanden promotioneel vooral naar toeristen uit eigen land. Tal van acties werden opgezet om landgenoten te overtuigen van al het moois dat Tongeren te bieden heeft. Inzake productontwikkeling hebben we waar mogelijk snel en efficiënt geschakeld. Denk maar aan de realisatie van de digitale belevingswandeling Per Pedes, de uitgave van een nieuwe autospeurtocht of de wandelzoektocht in samenwerking met Libelle en de expo ‘Oog in Oog met de Romeinen’ in het Gallo-Romeins Museum.”

“Door de pandemie zijn we gaan inzien dat er ook dichtbij huis veel moois te zien is”, vult burgemeester Patrick Dewael aan. “In onze stad is er alvast heel wat te ontdekken. Er valt bovendien steeds meer te beleven. Weldra realiseren we in de Kevie een gloednieuw bezoekerscentrum en ook de werken ter ontsluiting van de belforttoren gingen onlangs van start. De eerste stad van België is voor menig toerist steeds vaker een omweg waard. Dat is alvast onze ambitie.”