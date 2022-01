Hasseltse straatnamen: Nicolaas Cleynaertslaan

Nicolaes Cleynaerts werd geboren in Diest in 1493. Hij studeerde theologie in Leuven, later Grieks en Hebreeuws en met zelfstudie ook Arabisch. Hij ontwierp een Griekse grammatica die over heel Europa verspreid geraakte en een leermethode voor Latijn, gebaseerd op conversatie. Zo stimuleerde hij het instuderen van klassieke talen. Hij werd docent aan de universiteit van het Spaanse Salamanca, maar raakte tijdens zijn reizen meer geboeid door de theorie van de islamitische godsdienst.

Zijn levensdoel werd de islam en het christendom door dialoog dichter bij elkaar te brengen. Niet te vuur en te zwaard, maar met de overtuigingskracht van het woord. Door zijn vertaling van de koran naar het Latijn en door het aanleren van de Arabische taal aan jonge priesters, dacht hij de evangelisatie van de moslims te bevorderen. Daarom trok hij naar Fez in Marokko, om er een hele tijd tussen de moslims te gaan leven. Hij bestudeerde de koran en zocht contact met intellectuelen en geestelijken.

Cleynaerts was een katholiek priester die binnen het christendom ijverde voor meer menselijkheid en meer dialoog met moslims, wat in die tijd recht tegen de historische trends inging. In Marokko begon men hem te zien als een valse profeet die de moslims wilde bekeren tot het christelijk geloof. Totaal berooid moest hij het land ontvluchten en stierf hij op 49-jarige leeftijd in Alhambra (Granada) als gevolg van bittere armoede en eenzaamheid. Vandaag de dag klinkt zijn streven naar vrede en verdraagzaamheid wel actueler dan ooit.

“Ne gróéete gíés moe de wiëereld nog ni rèèp vir weur.”