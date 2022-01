André Dumontlaan in Genk deels blank door zware regen

Genk

De brandweer van de zone Oost is maandagnamiddag uitgerukt voor wateroverlast op de André Dumontlaan in Genk. Een deel van de verbindingsweg stond blank. Het verkeer richting stadion van KRC Genk moest een tijdlang over een rijstrook passeren. De aansluiting op de Boommeerstraat voor verkeer werd afgesloten. De overlast isdeels het gevolg van verstopte slokkers. Nadat de brandweer de bladeren eruit had gehaald, was het probleem snel van de baan. cn