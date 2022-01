Broers uit As riskeren tot 30 maanden cel voor verzameling drugs in woning

Twee broers uit As riskeren 24 en 30 maanden omdat ze allerlei drugs in hun bezit hadden. Een vriendin die op bezoek kwam in de gevangenis, probeerde hasj binnen te smokkelen en riskeert 20 maanden.

Op 16 maart 2021 wilde de politie een huiszoeking doen in de woning in As nadat ze informatie kregen doorgespeeld over een mogelijke cannabisplantage. Er was niemand aanwezig, maar de inspecteurs zagen vanop straat wel teelaarde en bloempotten staan. Ze stelden vast dat enkele ramen waren afgeplakt.

Op 27 april vielen ze uiteindelijk wel met succes binnen. “In de kelder lag natte speed, hasj, cocaïne en materialen die dienst konden doen voor de teelt van cannabis, denk maar aan afzuigingsystemen en koolstoffilters”, aldus de procureur. Ze broers zelf beweerden dat de aangetroffen kweektent louter dienden om aardappelen en tomaten te kweken. Van de rest zouden ze niets afweten.

Drugs binnensmokkelen

Een van de broers kwam tijdens zijn verblijf in de gevangenis opnieuw in het vizier van de politie. Hij zou dealen vanuit zijn cel. “Hij had amper één bezoeker, een vrouw die ook gekend was in het drugsmilieu”, zo gaf de aanklager meer uitleg. “Toen ze op 10 juni in de gevangenis aankwam, werd ze gearresteerd en gefouilleerd. Tijdens de naaktfouille vonden we een ballon met een hoeveelheid drugs in.” Later bekende de vrouw dat ze drugs binnensmokkelde en sinds een jaar een relatie had met een van de broers.

De twee broers riskeren 24 en 30 maanden cel. Voor de vrouw wordt een gevangenisstraf van 20 maanden gevraagd. Elk van hen riskeert een geldboete van 8.000 euro. De advocaten van de drie beklaagden vragen straffen met uitstel onder voorwaarden.

Vonnis volgt op 31 januari.