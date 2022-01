Moefa gaat op zoek naar trouwe viervoeter in tv-programma

Houthalen-Helchteren

Voor het eerst in zijn leven woont er een hond bij Moefa Bencherif. “Ik heb nooit een hond gehad”, zegt Moefa. “Mijn vriend Halil wel. Met bewondering vertelde hij over de liefde en de eerlijkheid van een hond. Daarom ging ik ook op zoek naar hond, maar zonder resultaat. Tot ik op televisie een oproep zag voor het programma Viervoeters op Play 4. Daar zochten ze baasjes voor honden in het asiel. We schreven ons in voor de fun en werden onverwacht geselecteerd.”

“Een kortharige, zachtmoedige en zindelijke hond stond op ons verlanglijstje”, vertelt Moefa. “Het leek wel op een date met een hond. En wonderwel we hadden een match met de 3-jarige boxer Naya, wiens baasje gestorven was. Naya werd een tijdje verwaarloosd en liep een breuk op aan haar poot. Maar nu is ze oké. We kregen haar mee op proef en we werden heel goed begeleid door de experten. Nu moet nog blijken of Naya echt een vriend voor het leven is of niet. Dat zal op 13 januari beslist worden.” jli