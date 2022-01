Studenten kunnen samen blokken voor de examens in stille studeerplek De Stegel

Kinrooi

Nog tot donderdag 3 februari kan de studerende jeugd van Kinrooi weer terecht in het gemeenschapscentrum De Stegel om er samen te blokken voor de examens. “De kleine zaal en zaal Leonardus in het centrum werden omgebouwd tot stille studeerplekken. In beide zalen is er gratis Wi-Fi beschikbaar”, vertelt Mark Hoedemakers. “De studenten moeten uiteraard rekening houden met de geldende coronamaatregelen. We wensen iedereen heel veel succes met de examens.” Vooraf inschrijven is verplicht en kan via een mail naar nina.theys@kinrooi.be. pabr