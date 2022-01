Jongeren zamelen warme winterkleding in voor vluchtelingen

Genk/Lanaken

Enkele jongeren van de PVDA-afdeling in Genk hebben afgelopen weken winterkleding ingezameld voor vluchtelingen van het opvangcentrum in Lanaken. “Die mensen hebben het heel moeilijk”, zegt Annelies Zonderman, een van de deelnemers. “We weten dat we hen met winterkleding kunnen helpen. Bovendien is het een teken van solidariteit en een signaal voor de overheid om de ongelijkheid aan te pakken en ook voor deze groep mensen te zorgen.”

Volgens de actievoerders zijn de kamers waarin vluchtelingen verblijven vaak veel te klein en zijn ze daarom genoodzaakt veel buiten te verblijven. “Goede kleding en warmte is dan essentieel”, zegt Annelies. “Heel veel jongeren hebben meegewerkt aan de actie en hun eigen kledij ter beschikking gesteld. Ook bij hen leeft het thema.” cn