Topman AGSO Eddy Pannecoucke (65) vlak voor pensioen overleden aan corona

Eddy Pannecoucke startte zijn carrière bij de FOD Financiën om er gewestelijk directeur te worden bij de Bijzondere Belastingsinpectie. In de jaren 90 werkte hij als financieel expert op de CVP-kabinetten van Wilfried Martens, Wivina Demeester en Jean-Luc Dehaene. Eind jaren 90 was hij ook enige tijd voorzitter van de lokale CVP-afdeling.

Van bij de oprichting begin jaren 2000 was Eddy Pannecoucke afgevaardigd bestuurder van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadshernieuwing Oostende. Hij was nauw betrokken bij de eerste Kursaalrenovatie en tal van andere grote projecten in de stad. Hij was ook jarenlang bestuurder bij Haven Oostende en het Economisch Huis. Pannecoucke was ook actief bij serviceclub Kiwanis Oostende Noordzee, waar hij mee zijn schouders zette onder projecten voor kwetsbare jongeren.

Eddy Pannecoucke overleed in het AZ Damiaan als gevolg van een coronabesmetting. Hij zou eind 2021 net met pensioen gaan. De afscheidsplechtigheid vindt woensdag om 13 uur plaats bij Uitvaart Lucas in de Stuiversstraat.