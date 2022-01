De Passerelle Lanklaar viert kerst tussen fonkelende kerstbomen in Eisden-Tuinwijk

Dilsen-Stokkem

Als vereniging in coronatijd heeft ook de Koninklijke Volkskunstgroep De Passerelle Lanklaar het niet zo makkelijk. “Onze twee dansafdelingen mogen volgens de regels wel dansen, maar echt sfeervol is dat niet”, zegt voorzitter Jan Boonen. “Met Kerstmis willen de leden graag bij elkaar zijn. Daarom hebben we dit jaar voor een alternatief kerstfeest gezorgd”, vult Hilde Smeets aan. “We trokken daarvoor naar de mooie verlichte kerstbomen van Eisden-Tuinwijk.”

Zo trok de creatie langs de straat van kunstenaar Rik Linkens ieders aandacht. Tussendoor werden er kerstverhalen verteld in de bossen en bezochten de leden kerstdecors. “We hebben op een uitzonderlijke manier kerst gevierd”, zegt Pierre Venken. “Maar zo hebben we ook nieuwe talenten van onze leden ontdekt.” Tanja Boonen heeft alvast genoten van de panorama’s in Eisden-Tuinwijk. “En van de worstenbroodjes, koekjes, glühwein en kersttaart”, lacht ze. “De kinderen konden ‘schaapje rijden’ op een opgemaakt schaap. De kerstmaaltijd was voor de gelegenheid buiten opgesteld.” mmd