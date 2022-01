Vrijwilligers leiden schaatsplezier in Bree in goede banen

Bree

Nog tot eind deze week kan je op het Vrijthof genieten van ‘Bree on ice’, de schaatsbaan in Bree. De vrijwilligers van de sportdienst leiden er alles in goede banen. “De opstelling is dit jaar weer wat gebruiksvriendelijker geworden”, vertellen Theo, Guy, Monke en Noël. “Er is nu meer dan genoeg ruimte om rustig je schaatsen aan te trekken. Het is wel al heel druk geweest, waardoor bepaalde tijdsloten vaak helemaal vol zitten. Gelukkig is alles tot nu toe zonder ongelukken verlopen.” pabr