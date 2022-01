Hasselt

De wintersolden zijn rustig gestart, maar winkeliers verwachten de komende week toch nog een drukte. Door de lockdown in Nederland was het afgelopen weken al over de koppen lopen in de winkelstraten van Hasselt. Kleding-en schoenenwinkel La Bottega heeft zelfs de beste decembermaand ooit achter de rug. Ze hopen dan ook op een drukke soldenperiode.