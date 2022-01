Genkse priester Gregorio wint Calabrese Spartenze-award

Genk

De Genkse priester Gregorio Aiello heeft de Spartenze-award gewonnen. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan Calabrezen die zich buiten Calabrië verdienstelijk maken voor andere Calabrezen. Don Gregorio, die afkomstig is van Calabrië, zet zich als priester onder meer in voor de Italianen en dus ook voor de Calabrezen in onze provincie. In 2020 werd hij nog benoemd tot pastoor-moderator voor vier Genkse parochies.

“Het is een mooie prijs en ben dankbaar dat ik die in ontvangst mocht nemen”, zegt Gregorio. “Maar het is het gevolg van werk van meerdere mensen. Het is ook een erkenning van de vele migranten die zich hebben opgeofferd voor hun gezin en gemeenschap. Deze prijs zorgt voor culturele verrijking en je maakt er de wereld mooier mee.” cn