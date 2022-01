Frankrijk bant plastic verpakkingen voor groenten en fruit

Een nieuw jaar betekent in veel landen ook nieuwe wetten. Ook voor onze zuiderburen gaan er op 1 januari nieuwe regels in. Zo zijn vanaf nu plastic verpakkingen verboden voor dertig soorten groenten en fruit. Alleen voor grootverpakkingen en verwerkte groenten en fruit gelden er uitzonderingen.

Frans president Macron noemt het verbod een ware revolutie. Maar liefst een derde van alle verkochte groenten en fruit in Frankrijk is verpakt in plastic. Met de nieuwe regels wil de Franse regering het gebruik ervan aanzienlijk terugdringen.

In heel Frankrijk komen er ook meer drinkfonteinen om het gebruik van plastic flessen te ontmoedigen.

De komende jaren zullen er nog verschillende landen volgen met gelijkaardige initiatieven. Dat werd overeengekomen op de klimaattop in Glasgow. Zo volgt bijvoorbeeld Spanje het Franse voorbeeld vanaf 2023.