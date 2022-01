OVERZICHT. Dit zijn de acht nieuwe kandidaten van ‘Big Brother’

Nouchine (25, BE)

Nouchine. — © play4

Ondanks haar jonge leeftijd ziet Nouchine zichzelf als een ‘echt mamaatje’. Dat ze werkt als verpleegster, hoeft dan ook niet te verbazen. Ze wil zich over iedereen ontfermen en ervoor zorgen dat iedereen het naar haar of zijn zin heeft. Eerlijkheid draagt ze hoog in het vaandel.

Dimitri (26, BE)

© play4

De zelfbenoemde clown van de groep. De immer vrolijke Dimitri werkt als commercieel directeur in het bedrijf van zijn vader. In zijn vrije tijd is hij al eens op een voetbalveld te vinden. Of op de dansvloer. Met een biertje in zijn hand, uiteraard.

Peter (56, BE)

Peter. — © Play4

Een blad voor de mond nemen is aan Peter niet besteed. Hij werkt in een schoenenwinkel in Hasselt, mode is zijn lust en zijn leven. Als er iemand de komende honderd dagen onberispelijk gekleed zal gaan, zal hij het wel zijn.

Grace (35, NL)

© play4

Nog een superfan van Big brother. Toen ze kind was, keek Grace naar de Braziliaanse versie van het programma. Toen haar moeder verliefd werd op een Nederlandse man, verhuisde ze naar Nederland. Op haar vijftiende werd ze moeder en ze moest al veel obstakels overwinnen in haar leven. Een niet te onderschatten deelneemster, dus.

Kitty (58, NL)

© play4

“Een zorgzame kwebbelkous”, lezen we in het persdossier. De Amsterdamse Kitty is de oudste deelneemster, maar ze wil tonen dat ze zeker niet de zwakste is. In haar eentje bracht ze vier zoons groot. Na zich jarenlang bekommerd te hebben om anderen, kiest ze nu voor zichzelf.

Vera (26, NL)

© play4

Vera werkt in een parfumerie en weet alles over schoonheidsproducten. Ze nam niet alleen deel, maar won in het verleden al verschillende Miss-verkiezingen. Competitief? Wees maar gerust. Voor minder dan de winst gaat Vera niet.

Tobias (26, NL)

© play4

De sportieve Tobias woont dicht bij het strand in Den Haag, waar hij vaak naartoe trekt om te surfen. Als coach wil hij anderen inspireren met zijn gezonde levensstijl, al kende ook hij tegenslagen. Na een burn-out wil hij weer fris naar het Big brother-huis trekken.

Sercan (28)

© play4

Sercan (28) is een zelfverklaard avonturier. In z’n eentje trok hij al naar 22 landen. Waarom wil een avonturier zich vrijwillig 100 dagen laten opsluiten? “Avontuur betekent voor mij ook dat je je in het onbekende durft te storten, dat je geen genoegen neemt met ‘doorsnee’. Ik wil leven met hoogtes en laagtes, ik wil emoties voelen, nieuwe mensen leren kennen. En hoe dit ook uitdraait, een once in a lifetime experience is het sowieso.” Als hij zou winnen, is zijn eerste plan een mooi cadeau voor zijn moeder te kopen, die hem en zijn zus alleen heeft moeten opvoeden.