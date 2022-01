Waar opent Remco Evenepoel zijn seizoen nu de Ronde van San Juan wéér afgelast is? “De Ronde van Valencia of de UAE Tour. Of allebei”

Voor het tweede opeenvolgende jaar gaat de Argentijnse Ronde van San Juan (30 januari februari) door de pandemie niet door. Dat betekent dat Remco Evenepoel zijn seizoensdebuut moet uitstellen. “Waar hij begint, is op vandaag niet duidelijk. De Ronde van Valencia van begin februari is een optie”, zegt ceo Patrick Lefevere. “De UAE Tour van einde februari eveneens. Ofwel één van de twee. Of allebei.”

Patrick Lefevere was dit jaar uitgenodigd als eregast van de Ronde van San Juan, maar hij kreeg enkele dagen geleden het bericht dat de Argentijnse ronde in de pampa’s in het beste geval uitsluitend voor inlandse ploegen zou worden gehouden. “Een domper”, geeft de West-Vlaming aan. “Net als vorig jaar kan het puzzelen opnieuw beginnen om de renners zo snel mogelijk koersgelegenheid te bieden. Ik houd mijn hart vast dat na de Tour Down Under, de Cadel Evans Great Ocean Road Race en de Ronde van San Juan niet nog meer wedstrijden sneuvelen. Dan denk ik in de eerste plaats aan de Saudi Tour en de UAE Tour. Laat ons hopen dat deze koersen overeind blijven.”

“Onze technisch directeur Ricardo Scheidecker is sinds vanochtend aan het puzzelen. Je moet niet alleen zes renners inpassen (waaronder Evenepoel, de Britse debutant Ethan Vernon...), maar ook de staff die voorzien was voor deze rittenwedstrijd. Ze zouden iets vroeger naar Zuid-Amerika vertrekken om zich aan te passen aan de Argentijnse warmte en tegelijk er nog een soort ministage houden. Jammer.”

© BELGA

De eerste schets was dat na de Ronde van San Juan dan Remco Evenepoel de Ronde van de Algarve (16-20 februari) zou rijden, maar door het wegvallen van San Juan komt ook dit op de helling te staan. Een brainstorm deze week moet iedereen wijzer maken. “Het is afwachten of er meer koersen wegvallen”, aldus ploegleider Klaas Lodewyck. “De eerste vereiste is dat onze renners voor de eendagswedstrijden voldoende dagen moeten hebben om naar het Belgisch openingsweekend te trekken. De nieuwe puzzel moet voor iedereen zo ongeveer kloppen.”

Tweede ploegstage

Op 6 januari begint in Calpe de tweede winterstage van Quick-Step Alpha Vinyl die loopt tot 14 januari. “Daar wordt meer duidelijk”, aldus Lefevere die op die dag 67 jaar wordt. “Ons koersprogramma bestond de eerste maand uit San Juan, de Ronde van Valencia, de Saudi Tour, de Tour de la Provence, De Ronde van de Algarve, de Ruta del Sol en de UAE Tour die eindigt de zaterdag van de Omloop Het Nieuwsblad. We rijden dat weekend ook in Frankrijk wat koersen.”

“We zijn nu aan het overwegen om de Ronde van Antalya (10-13 februari) in Turkije en de Ronde van Oman (10-15 februari) erbij te nemen. Zoals andere jaren houden we nog vanaf 21 februari een derde trainingskamp in de Algarve dat door het wegvallen van San Juan misschien meer renners kan bevatten.”

© BELGA

Waar Evenepoel begint, is volgens Lefevere nu nog niet glashelder. “Dat kan de Ronde van Valencia (2-6 februari) worden en/of de UAE Tour, die zowat het wereldkampioenschap is voor Tadej Pogacar. De sjeiks hebben bij manier van spreken liever dat hij daar wint dan in de Tour. Het is de allereerste World Tour-wedstrijd, die meteen ook een zware bezetting heeft. Dan weet Remco meteen waar hij zich conditioneel ten opzichte van de anderen bevindt. Twee ritten eindigen bergop en er is een tijdrit.”

In tegenstelling tot Ineos-Grenadiers is de Challenge Mallorca voor Lefeveres ploeg geen optie. “Vooral logistiek is dat meteen weer een ramp om de camions daar te krijgen. Vaststaat dat er op de tweede stage nog veel met de renners over het programma zal gesproken worden. In tegenstelling tot twee jaar geleden zijn alle coureurs ‘hengstig’ om te koersen. Half oktober werd het seizoen afgesloten en daarna kenden ze allemaal een ‘normale’ winter. Iederéén staat te popelen om eraan te beginnen.”

Uijtdebroeks debuteert in Mallorca

Op de oorspronkelijke lijst voor San Juan prijkte ook Cian Uijtdebroeks. De 18-jarige renner zou voor Bora-hansgrohe in Argentinië zijn debuut maken, maar dat plan werd al eerder afgevoerd. “Ook al omdat we eerst zeven renners mochten sturen en het er uiteindelijk zes werden”, zegt ploegleider Jean-Pierre Heynderickx die ook voor San Juan was voorzien. “De ploeg was opgebouwd rond klassementsrenner Sergio Higuita en de jonge sprinter Matthew Walls.”

“Uijtdebroeks debuteert als prof in de Challenge Mallorca die op 27 januari begint. Hij zal er enkele koersen rijden. Omdat het allemaal individuele wedstrijden zijn kan je de ene dag wel en de andere dag niet starten.”

“Nadien volgen de Ronde van Murcia (12 februari) en de nieuwe wedstrijd Jaén Paraiso Superior (14 februari). Waar Peter Sagan, Filippo Ganna en Elia Viviani het seizoen beginnen, is ook nog niet duidelijk. Zij waren de andere blikvangers van San Juan, waar ook Chris Froome was aangekondigd, hoewel hij door een blessure opnieuw lichte achterstand heeft. Hij staat er wel nog op voor de Tour du Rwanda van 20 februari.