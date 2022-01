Bankkaart gestuurd naar vorig adres: rekening gepluimd

De vermeende fraude dateert van maart 2020. Een Argentaklant vroeg een nieuwe bankkaart aan, waarna deze naar zijn vorig adres in Sint-Truiden werd opgestuurd. In de dagen daarna verdween er via diverse afhalingen 2.500 euro van zijn rekening.

Op camerabeelden aan bankkantoren verscheen de verdachte, en tevens de huidige bewoner op het adres waar de kaart toekwam, op beeld.

Tijdens het verhoor daagde de man in dezelfde broek op als de betichte op de bewakingsbeelden. De verdachte ontkende alle schuld en had het over puur toeval. Het openbaar ministerie volgde die theorie niet en vorderde zes maanden cel, maar kon ook akkoord gaan met een werkstraf. Advocaat Peter Donné ging voor de vrijspraak. Hij stelde zich vragen bij het ontbreken van camerabeelden aan sommige automaten. Ook vroeg de raadsman zich af hoe de autoloze betichte zich snel kon verplaatsen naar Seraing waar hij geld zou afgehaald hebben nadat dit twee uur daarvoor ook in Sint-Truiden gebeurde.

“Ik zit met heel veel vragen. Het enige wat in het dossier zit zijn twee screenshots waarop mijn cliënt, een fervent wandelaar, toevallig in beeld komt. Er is twijfel en als u twijfelt, moet u hem vrijspreken.”

Vonnis op 31 januari.