Gerta en Jef begeleiden al twintig jaar lang gezondheidswandelingen in Opglabbeek

Oudsbergen

Al twintig jaar lang starten er wekelijks gezondheidswandelingen aan den Ichter in Opglabbeek. Al even lang worden die wandelingen begeleid door Gerta en Jef. En dat verdiende een geschenkje. “De groep wandelt elke week vanaf 9.30 uur, ieder op zijn eigen tempo”, zegt schepen Ilse Wevers, die de begeleiders in de bloemetjes zette. “Er wordt samen vertrokken en samen teruggekomen. Ter afsluiting zijn er telkens nog enkele stretchoefeningen.” Deelnemen aan de wandelingen is gratis. Door een tekort aan begeleiders liggen de initiatieven in Louwel en in de Voerstraat voorlopig stil. Begeleiders zijn dus altijd welkom. rdr