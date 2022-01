Ontslagen Truienaar laat rekening van bestellingen doorsturen naar ex-werkgever Oxfam

De jongeman was maandag in de Hasseltse rechtbank aanwezig en uitte zijn spijt. “Het had niet mogen gebeuren. Ik zat in een onstabiele periode. Nu ben ik mijn leven terug op poten aan het zetten”, aldus de verdachte die onder bewindvoering staat.

In 2019 was de man het juiste spoor bijster. Hij bestelde smartphones, maar liet de rekening doorsturen naar zijn werkgever, Oxfam. Dat herhaalde de betichte meermaals na te zijn ontslagen. In totaal ging het om een tiental toestellen. Ook bestelde de twintiger voor duizend euro aan cadeaucheques bij Media Markt. Bij de Collishop plaatste hij dan weer een bestelling voor 6.000 euro.

De procureur wees op een drugsproblematiek bij de verdachte waarvoor de Truienaar zich al had laten opnemen. “Ik vorder een jaar cel eventueel gekoppeld aan uitstel onder voorwaarden als de betichte zich laat behandelen voor zijn verslaving.”

Advocate An Andriessen benadrukte dat de man te kampen heeft met diverse problemen: “Hij is bipolair, manisch-depressief en er is het middelengebruik. Mijn cliënt is onbekwaam verklaard en dat geldt tot op heden. Ik vraag de vrijspraak omdat hij handelingsonbekwaam was. Bovendien zijn zowel de burgerlijke partijen als Proximus wel heel lichtzinnig omgesprongen om iemand die onder bewindvoering staat een abonnement te verlenen.”

Vonnis op 31 januari.