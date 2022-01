Het is maandag weer bijzonder druk in Antwerpen, met dank aan de vele Nederlanders die de grens overstaken in hun zoektocht naar de kans om te shoppen. Onze reporter zag op de Meir en in Wijnegem Shopping Center hoe onze noorderburen – ondanks alle oproepen om thuis te blijven – weer massaal naar België kwamen. “Onze economie gaat kapot. Goed van de Belgen.”