Maasmechelaar slaat agent die achterblijft met oorsuizingen: 8 maanden cel geëist

Op 26 december 2017 werd de politie rond iets na middernacht opgeroepen omdat de man de hele buurt terroriseerde met zijn kabaal. Onder invloed van drank stond hij herrie te schoppen aan de woning van zijn moeder in Maasmechelen. “We hadden een woordenwisseling”, zo klonk zijn uitleg.

Toen de agenten ter plaatse kwamen, stelde de man zich weerspannig op. “Tijdens het boeien begon hij met zijn armen te zwaaien en mijn cliënt te slaan”, zo sprak de advocaat van een van de inspecteurs. “Hij werd aan zijn hoofd en oor geraakt.”

Oorsuizingen

De agent is volgens de dokter meer dan vier maanden werkonbekwaam door de blijvende oorsuizingen en nekpijnen waarmee hij kampt. “Verder is hij ook nog steeds gestresseerd en hij kan het trauma en de herinneringen niet van zich afzetten.” Volgens zijn raadsman kan alleen een hoorapparaat soelaas brengen: “maar dat moet om de vijf jaar vervangen worden. Wij brengen de stukken bij van het eerste hoorapparaat.”

Ook de verzekeraar van politiezone LAMA stelde zich burgerlijke partij. In totaal zou er een bedrag van 136.000 euro gevraagd worden voor de medische kosten en de terugbetaling van de uitkeringen aan de verzekeraar.

8 maanden cel

De advocaat van de beklaagde verzet zich hiertegen. “Ik stel me vragen over de oorzaak van die oorsuizingen. Mogelijks was er al een eerdere toestand”, zo klonk het. “Mijn cliënt heeft het niet makkelijk gehad in het leven, maar hij is nu wel alles weer op de rails aan het zetten.” Hij vraagt een probatieuitstel. De procureur eist dan weer een straf van acht maanden en een geldboete van 800 euro, maar kan akkoord gaan met een uitstel onder voorwaarde dat hij zich laat behandelen voor zijn alcoholgebruik.