Fietsersbond Sint-Truiden voert ludieke actie tijdens kersteditie van Fietskaravaan

Sint-Truiden

De maandelijkse fietskaravaan van de Fietsersbond verliep tijdens de eindejaarsperiode volledig in kerstsfeer. Tijdens hun actie vroegen de leden van de Fietserbond weer aandacht voor de veiligheid van de fietsers. “In 2001 is de fietsring voor het eerst ter sprake gekomen, de realisatie ervan zou nu voor 2022 zijn”, zegt Els Festraets. “De fietsring zal grotendeels samenvallen met de historische vesten rond de binnenstad en zal in één herkenbare structuur aangelegd worden. De binnenstad is nu al volledig een zone 30. Wanneer de fietsring gerealiseerd is, worden alle straten binnen deze ring fietsstraten waar de fietser voorrang heeft op het gemotoriseerd wegverkeer. Hopelijk wordt er spoedig gestart met de realisatie ervan.” jcr