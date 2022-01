Arktos kookt nieuwjaarsmenu voor daklozen in Café Anoniem

Hasselt

Op oudejaarsnamiddag kookten enkele mensen van de vzw Arktos in Café Anoniem een nieuwjaarsmenu voor zo’n 40 daklozen. “Een idee dat opbouwwerker Salvatore Lampariello en ikzelf een tijdje geleden kregen”, vertelt Leandro Cinus. “Ik heb in Genk een restaurant gehad en tijdens de coronacrisis ben ik in het jeugdwelzijnswerk gerold, vandaar. Om de nodige financiële middelen te verzamelen, zijn we op de sociale media begonnen met een inzamelactie. Met zo’n 2.600 euro heeft die meer opgeleverd dan we gehoopt hadden. Dat bedrag hadden we niet nodig vandaag. De rest van het geld zal daarom gebruikt worden om andere noodzakelijke investeringen te doen voor de daklozen, bijvoorbeeld om slaapzakken en hygiënische producten te kopen.” raru