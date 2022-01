Met deze razend populaire TikTok-hack vermijd je gespleten puntjes

Last van gespleten haarpuntjes? Je bent lang niet de enige, maar dankzij een hack op videoplatform TikTok kan je ze vermijden in een handomdraai. Het goede nieuws? Je kan het gewoon proberen, al is de Billie-redactie niet verantwoordelijk voor eventuele foute kapsels.

Zonder het goed en wel te beseffen, heeft de Amerikaanse Meyin Leda op TikTok een ware hype gecreëerd. De vrouw maakte een video waarin ze een techniek liet zien waarbij ze haar gespleten haarpunten gewoon thuis verwijderd. “Ik heb dit trucje vijf jaar geleden ontdekt”, zegt ze in de video. “De bedoeling is dat je een plukje haar neemt en even kamt. Laat het haar dan strak tussen je wijsvinger en ringvinger glijden terwijl je met je middenvinger het haar lichtjes buigt. Eventuele gespleten puntjes veren op naar boven waardoor je ze gemakkelijk af kan knippen.”

De vrouw beweert dat je op deze manier je haar niet beschadigt én dat je gespleten punten kan vermijden. De video haalde in geen tijd meer dan 150.000 likes en al snel doken er soortgelijke fragmenten op.

Droge punten

Maar kan je op deze manier gespleten puntjes verwijderen? BV-kapper Jochen Vanhoudt benadrukt dat je het verschil moet kennen tussen droge en gespleten puntjes. “Droge puntjes, die kan je hydrateren met een conditioner, een serum, een olie of een masker. Vergeet niet: een conditioner moet je niet laten inwerken, die spoel je gewoon uit. Een masker, dat gaat extra verzorgen en dat moet je wel laten inwerken.”

“De stap na droge puntjes zijn gespleten puntjes, die je kan herkennen aan de kleine vertakkingen aan de punten van je haar. Die moet je wel laten knippen, want die splitsing zet zich verder naar boven toe en op de duur breekt je haar af. Het gaat dan als het ware zichzelf inkorten.”

“Als je normaal, gezond haar hebt, adviseer ik om het om de zes weken een halve centimeter te laten bijknippen. Dat is beter voor je haar dan in één keer vijf of tien centimeter kwijt te zijn door gespleten puntjes.” En dat knippen? Dat doe je toch maar beter bij de kapper om te vermijden dat er zich rampen voordoen.