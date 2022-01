Spanjaard Joan Barreda Bort wint tweede etappe Dakar Rally bij motoren, Jerome Martiny beste Belg

Joan Barreda Bort (Honda) heeft de tweede etappe bij de motoren gewonnen. De Spanjaard had bij aankomst 5:33 voorsprong op eerste achtervolger Sam Sunderland (KTM). De Brit neemt de leiding over van zijn teamgenoot Daniel Sanders (KTM) die vandaag 24:58 verloor. Jerome Martiny (Husqvarna) eindigde als 39e en beste Belg.

Daniel Sanders moest als ritwinnaar van zondag als eerste de weg op met in zijn spoor Pablo Quintanilla (Honda). Dat zorgde voor beide rijders voor de nodige navigatieproblemen. Sanders passeerde het eerste waypoint als 23e, Quintanilla als 22e. Sanders kon die achterstand niet meer goedmaken en verloor behalve 24:58 ook nog eens de leiding. Quintanilla verloor iets meer dan een halfuur en is in de stand weggezakt naar de zevende plaats.

De etappezege was voor Joan Barreda Bort. Zondag verloor de Spanjaard nog ruim 40 minuten, maar maandag was hij aan het feest. In de stand klimt hij van de 17e naar de 10e plaats. Sam Sunderland wordt de nieuwe leider bij de motoren. De Brit moest zondag een kwartier toegeven op teamgenoot Sanders. Maandag eindigt hij als tweede en hij pakt de leiding. In de stand heeft Sunderland 2:51 voorsprong op Adrien Van Beveren (Yamaha). Daniel Sanders volgt als derde op 3:29.

Net als zondag was maandag Jerome Martiny de beste Belg. De debutant eindigde als 39e. In de stand staat hij 34e. Mikael Despontin (KTM) eindigde als 53e. In de stand resulteert dat na twee etappes in een voorlopige 51e plaats. Mathieu Liebaert (KTM) eindigde als 78e, goed voor de 60e plaats in de stand. Walter Roelants (Husqvarna) is nog onderweg.