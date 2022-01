Elise Mertens begint in Australië aan 2022 met nieuwe coach: “Ik wilde een andere visie en nieuwe perspectieven”

Elise Mertens (WTA 21) heeft maandag haar eerste persconferentie van het nieuwe jaar gegeven in aanloop naar de Melbourne Summer Set 2, het WTA-toernooi in Melbourne waar ze het nieuwe tennisseizoen start.

De 26-jarige Limburgse vormt op de hoofdtabel, waar ook Alison Van Uytvanck (WTA 58) en Greet Minnen (WTA 80) hun opwachting maken, het tweede reekshoofd en zal het in de eerste ronde opnemen tegen een qualifier.

“Het voelt goed om terug in Australië te zijn”, vertelde Mertens, die begin vorig jaar in Melbourne de Gippsland Trophy won. “Het is een nieuw seizoen en ik ben altijd blij om de kou van België in te ruilen voor de zon van Melbourne. Bovendien heb ik hier veel mooie herinneringen en ik hoop er dit jaar nieuwe aan te maken.”

© BELGA

Mertens heeft ook een nieuwe coach Down Under. Na twee vooral succesvolle samenwerkingen met Robbe Ceyssens heeft de Belgische nummer 1 nu haar krachten gebundeld met Simon Goffin, de broer van David.

“Na meer dan vijf jaar met Robbe gewerkt te hebben wilde ik een beetje verandering”, legde ze uit. “Om een andere visie te hebben, en nieuwe perspectieven. Het was belangrijk, denk ik, om die switch te maken. We zullen zien hoe de dingen zich ontwikkelen, maar momenteel gaat alles goed.”