Werkstraf voor toetakelen Hasseltse taxichauffeur na rookdiscussie

Op 3 oktober 2021 nam het duo samen met een jonge vrouw en nog een man een taxi in Runkst om 4.50 uur. Na een tussenstop bij Bruno’s Foodcorner op de Genkersteenweg liep het mis. De twee daders, die tot vandaag in de cel verblijven, konden het niet appreciëren dat ze geen sigaret mochten opsteken in de taxi. De man die achter de bestuurder zat, nam hem in een wurggreep en verkocht de man enkele klappen. Het slachtoffer kon zich loswringen en trachtte naar de politie te rijden. Aan een rood licht ter hoogte van de Herkenrodesingel in Hasselt kreeg hij weer een arm rondom zijn keel. De geflipte Hasselaar trachtte over de middenconsole te kruipen om nog enkele trappen en klappen te verkopen. Voordat alles escaleerde waren de jonge vrouw en een derde man al op de vlucht geslagen.

Schadevergoeding

Een koppel in een achterliggende wagen zag alles gebeuren en greep in door de twee daders van de taxichauffeur te trekken. De oudste dader ging daarop aan de haal met 655 euro inkomsten van de chauffeur, net zoals zijn Nokia gsm. In de rechtbank minimaliseerden de twee de feiten door een volgens de rechter ongeloofwaardig verhaal op te dissen. Het komt de 21-jarige agressieveling op 210 uur werkstraf te staan. In deze straf zit ook een diefstal door de jongeman in Maaseik op 21 december 2018 vervat. Als hij de werkstraf niet voltooit, moet de betichte alsnog voor zestien maanden naar de cel. De rechter legde hem daarnaast 1.200 euro boete met uitstel op. Zijn kompaan is veroordeeld tot 90 uur werkstraf of zes maanden cel wanneer hij er zijn voeten aan veegt. De taxichauffeur, die 15 dagen werkonbekwaam was, kreeg 1.125 euro schadevergoeding toegewezen. Aan zijn werkgever, HGT, moet de twintigers net geen 1.700 euro betalen. (GeHo)