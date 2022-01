OPROEP. Tweeling kwartier na elkaar geboren, zien levenslicht in verschillende jaren

Alfredo Antonio Trujillo werd geboren om 23.45 uur en zijn zusje Aylin Yolanda Trujillo zo’n 15 minuten later. — © NATIVIDAD MEDICAL CENTER/FACEBOOK

Fatima Madrigal uit de Amerikaanse staat Californië heeft een wel heel bijzondere tweeling op de wereld gezet: zoon Alfredo Antonio Trujillo werd om 23.45 uur geboren, in 2021. Zusje Aylin Yolanda Trujillo werd een kwartier later geboren, in de eerste minuten van 2022.