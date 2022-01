Bestuurster (61) overleden na frontale klap met takelwagen in Houthalen-Helchteren

Het slachtoffer zou een 61-jarige vrouw uit Houthalen-Helchteren zijn. Er is nog veel onduidelijkheid over de precieze omstandigheden van het ongeval. Het parket Limburg heeft een verkeersdeskundige ter plaatse gestuurd om die te onderzoeken. De brandweer Oost-Limburg sneed de zijkant van de wagen weg om dat werk te vereenvoudigen. De politie Carma maakte dronebeelden in het kader van het onderzoek. Het verkeer op de Europarklaan is voor onbepaalde duur in beide richtingen afgesloten.

Eerder vandaag kwam nog een vrouw uit Houthalen-Helchteren om het leven in Ravels.

cn/siol