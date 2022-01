Zondagavond raasde een kleine tornado over Maaseik en Ophoven (Kinrooi). Vandaag meten de inwoners de schade op. Vooral aan de Weerstersteenweg in Maaseik lijkt die enorm. “Mijn dak vloog de lucht in en kwam twee seconden later weer neer”, zegt Kinrooienaar Jacques Schrooyen.