Heusden-Zolder

In het jaar 2021 werden door het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder 6.156 dieren opgevangen. Dat zijn er bijna duizend meer dan het jaar daarvoor. Volgens Rudi Oyen is de stijging voornamelijk te wijten aan de vele ‘covid-konijnen’ die er werden aangekocht tijdens de voorbije lockdown- en coronaperiodes.