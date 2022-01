‘Feestvierders’ zetten Nieuwjaar explosief in en laten enorme vuurwerkbom ontploffen

Machelen

In Machelen is de overgang van oud en nieuw wel heel ‘explosief’ gevierd. Er is een hallucinant filmpje opgedoken op TikTok waarin een zogenaamde vuurwerkbom tot ontploffing wordt gebracht op de parking van de Makro langs de Woluwelaan. Dat leverde een enorme knal en een indrukwekkende vuurzee op maar het lijkt bovenal levensgevaarlijk.